Президент пообещал обеспечить рост экономики выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал обеспечить темпы роста валового внутреннего продукта страны выше мировых за счет притока инвестиций.

«Ситуация принципиально отличается от той, что была 10 и более лет назад. Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, нужно обеспечить улучшение жизни населения. Это — приоритетная задача правительства», — сказал Путин в послании Федеральному Собранию России.

По его словам, для решения этой задачи необходимы структурные изменения национальной экономики. «Темы роста ВВП должны быть выше мировых. Для достижения темпов роста выше мировых нужно запустить новый инвестиционный цикл. С этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%», — указал Путин.

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«Что необходимо сделать для стимулирования инвестиций? Мы уже решили не менять налоговые условия для бизнеса. Нужно ускоренно принять пакет законопроектов, облегчающих работу бизнеса. Налоговые условия должны быть неизменными на срок до 20 лет», — отметил президент.

При этом поддержку должны получить не только крупные проекты, но и малый и средний бизнес. «Предлагаю за счет федеральных средств компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от инвестиционного налогового применения вычета», — предложил российский лидер.

«Для уверенного роста инвестиций экономике нужны т.н. "длинные деньги". Кредиты должны быть доступны для бизнеса», — подчеркнул.