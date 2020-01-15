Путин пообещал россиянам бесплатный интернет

Россиянам необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам и сервисам в интернете, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

«Людям не придется платить за интернет-трафик», — подчеркнул главы государства, отметив, что это станет конкурентным преимуществом России.



Проект «Доступный интернет» предполагается реализовать на всей территории страны. При этом Путин уточнил, что на сегодня в сфере интернета Россия является одним из мировых лидеров.