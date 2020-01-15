Материнский капитал начнут выдавать при рождении первенца

Российские семьи с января 2020 года получат материнский капитал уже при рождении первенца, сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

С января 2020 года семьи получат материнский капитал уже при рождении первенца. При этом ежегодно он будет индексироваться. При рождении второго ребенка после января 2020 года к уже уставленной сумме материнского капитала прибавят дополнительные деньги.

В целом после индексации сумма материнского капитала составит 460 тысяч 617 рублей. Для родивших второго ребенка после января 2020 года сумма капитала увеличится еще на 150 тысяч руб. Таким образом, общий размер после рождения второго ребенка составит 616 тысяч 617 рублей.

«Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года», — подчеркнул Путин.