Путин предложил ввести новые выплаты на детей

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года.

Их получат семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на члена семьи. В 2020 году сумма выплаты будет составлять 50% от МРОТ. Поручение прозвучало в послании президента Федеральному Собранию.

В результате выплаты составят 5,5 тысяч рублей, при необходимости в 2021 году государство может перейти на выплату полного прожиточного минимума.

Глава государства поручил правительству максимально оперативно внести изменения в бюджет с учетом новых выплат на детей с 1 января текущего года.