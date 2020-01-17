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Фильм дня: «Престиж» с Джекманом и Бэйлом

Источник:
Sibnet.ru
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«Престиж» Кристофера Нолана показывает не только фокусы, но и изнанку жизни иллюзионистов, которые готовы на все ради славы и любви зрителя.

В центре сюжета два фокусника — Роберт (Хью Джекман) и Альфред (Кристиан Бэйл), которые соперничают друг с другом. Со временем дружеская конкуренция перерастает в настоящую войну, когда уже заклятые враги готовы на все, чтобы выведать чужие секреты.

Кристиан Бэйл, уже не раз доказавший свой актерский талант, блистательно передал противоречивый характер своего персонажа. Хью Джекман в свою очередь отлично справился с ролью глубоко обиженного местами до сумасшествия героя.

Стоит отдать должное проработке сценария картины — им занимался сам Кристофер Нолан, вместе со своим братом Джонатаном и Кристофером Пристом — автором одноименной книги, по которому снимали фильм.

Они основательно переделали сюжет книги, в частности, убрали всю современную линию, и сделали героев приятелями еще до их смертельного противостояния. В книге главные герои не были знакомы друг с другом, пока не началась их вражда.



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Топ комментариев

1voland1

Представь себе нет! Я работяга,всю жизнь работаю и живу как крестьянин бедный.И это в самой богатой стране.При...

pilot995

У людей сдают нервы, и да, таких новостей будет всё больше.

Иркут 69

От перестановки слагаемых сумма не меняется. Неизвестные фамилии - это имитация перемен. Своего рода...

pilot995

Раньше так же восхваляли Медведева, а на деле оказалось, что он "ноль".

жизнилюб

ну теперь вообще задушат налогам ибо главный по налогам теперь главный в экономике...за воздух не платили?...