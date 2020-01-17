Фильм дня: «Престиж» с Джекманом и Бэйлом

В центре сюжета два фокусника — Роберт (Хью Джекман) и
Альфред (Кристиан Бэйл), которые соперничают друг с другом. Со временем
дружеская конкуренция перерастает в настоящую войну, когда уже заклятые враги
готовы на все, чтобы выведать чужие секреты.
Кристиан Бэйл, уже не раз доказавший свой актерский талант,
блистательно передал противоречивый характер своего персонажа. Хью Джекман в
свою очередь отлично справился с ролью глубоко обиженного местами до
сумасшествия героя.
Стоит отдать должное проработке сценария картины — им
занимался сам Кристофер Нолан, вместе со своим братом Джонатаном и Кристофером
Пристом — автором одноименной книги, по которому снимали фильм.
Они основательно
переделали сюжет книги, в частности, убрали всю современную линию, и
сделали героев приятелями еще до их смертельного противостояния.
В книге главные герои не были знакомы друг с другом, пока
не началась их вражда.