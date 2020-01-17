Фильм дня: «Престиж» с Джекманом и Бэйлом

«Престиж» Кристофера Нолана показывает не только фокусы, но и изнанку жизни иллюзионистов, которые готовы на все ради славы и любви зрителя.

В центре сюжета два фокусника — Роберт (Хью Джекман) и Альфред (Кристиан Бэйл), которые соперничают друг с другом. Со временем дружеская конкуренция перерастает в настоящую войну, когда уже заклятые враги готовы на все, чтобы выведать чужие секреты.

Кристиан Бэйл, уже не раз доказавший свой актерский талант, блистательно передал противоречивый характер своего персонажа. Хью Джекман в свою очередь отлично справился с ролью глубоко обиженного местами до сумасшествия героя.

Стоит отдать должное проработке сценария картины — им занимался сам Кристофер Нолан, вместе со своим братом Джонатаном и Кристофером Пристом — автором одноименной книги, по которому снимали фильм.



Они основательно переделали сюжет книги, в частности, убрали всю современную линию, и сделали героев приятелями еще до их смертельного противостояния. В книге главные герои не были знакомы друг с другом, пока не началась их вражда.