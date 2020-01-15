Преподавателя фотокружка из Омска осудят за педофилию

Педагог дополнительного образования омской станции юнатов предстанет перед судом по двум статьям, связанных с педофилией, сообщает в среду пресс-служба омского СУ СК РФ.

По данным следствия, 35-летний Андрей Москаленко преподавал фотоискусство в городской станции юнатов. Он неоднократно совершал сексуальные действия в отношении восьми девочек в возрасте от 12 до 15 лет, которых обучал и фотографировал.

Москаленко обвиняют по статье 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемый заключен под стражу, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.