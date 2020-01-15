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Госдума оценила идею списать долги россиян по кредитам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Государство не должно вмешиваться в дела бизнеса, заявил первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями.

«Кто-то у кого-то взял заем. Есть хозяин этих денег, но точно не государство. А государство предлагает ему взять и всем все простить, а он не готов, а он тоже эти деньги взял где-то для того, чтобы раздавать микрозаймы», — сказал депутат в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Парламентарий при этом подчеркнул, что не защищает данный бизнес, а рассуждает с точки зрения справедливости. Ранее Жириновский призвал ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства.

Ранее национальное бюро кредитных историй отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9% заявок на кредиты.

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