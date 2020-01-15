Девушку Квята атаковали вопросами о нем

Подписчики Келли Пике, возлюбленной автогонщика Даниила Квята, в Instagram требуют от девушки объяснить, что происходит в их паре. Вопрос «Где Даня?» регулярно появляется в комментариях под ее постами.

Квят с 2016 года встречается с моделью, дочерью трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике Келли Пике. В июле 2019 года у пары родился ребенок, а в конце декабря девушка удалила из Instagram все посты с Квятом.

Теперь в комментариях к каждому посту Пике подписчики задают вопрос: «Где Даня?». Кто-то предложил запустить хештег «прости Квята», но идея осталась без ответа.

Другие комментаторы более агрессивны, один пожелал девушке Квята остаться «разведенкой с прицепом». «Кинула Даню. Что, трудно быть мамой, да? Гулять захотелось? О ребенке вообще не подумала, я в шоке. Как после такого тебя еще уважают», — написал другой.

Ни Квят, ни Пике никак не комментируют личную жизнь.