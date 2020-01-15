Бабушка в Бурятии истязала внучек на глазах у матери

Пенсионерка из Мухоршибирского района Бурятии била внучек, требуя от них безупречного выполнения домашних заданий. Все истязания происходили на глазах матери и деда, сообщила пресс-служба районного суда.

Пенсионерка проживала с семьей дочери и в течение полутора лет истязала внучек шести, восьми и 11 лет, периодически избивая их. Только таким образом, по мнению бабушки, можно достичь благой цели — хороших оценок в школе.

С особым рвением она контролировала успеваемость и выполнение детьми домашних заданий, затем начала давать «свои». В случае неподчинения ее требованиям била и регулярно ограничивала внучек в питании.

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«В этом деле больше всего поражает то, что насилие в семье происходило на глазах деда, матери и двух старших детей, однако никто в происходящее не вмешивался, потому что все боялись. Педагоги замечали следы побоев на детях, но довольствовались объяснениями, что они упали», — отметила пресс-служба в сообщении.

Только в апреле 2019 года, когда одна из девочек пришла в школу с заметными синяками на лице, учителя забили тревогу и обратились в полицию. В суде бабушка оспаривала свою виновность по большинству вмененных эпизодов применения насилия и указывала на то, что ее оговорили.

Но ее осудили за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего) и приговорили к пяти годам лишения свободы условно.