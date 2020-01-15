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Забайкальцы смастерили пушку для доставки наркотиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители города Краснокаменска в Забайкальском крае доставляли наркотики в колонию с помощью самодельной пневматической пушки. Свертки с запрещенными веществами нашли сотрудники УФСИН и обратились в полицию, сообщила краевая пресс-служба ГУ МВД.

Сотрудники колонии при осмотре территории обнаружили три свертка с наркотиками, которые были подготовлены для незаконной передачи заключенным. Запрещенные вещества не дошли до адресатов — их изъяли работники уголовно-исполнительной системы.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Максимальная санкция по этим статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Позже сотрудники территориального отдела по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» на одной из автодорог остановили транспортное средство, в салоне которого находился один из подозреваемых. В автомобиле обнаружено около 500 граммов вещества растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, является марихуаной.

Одновременно по адресам проживания были задержаны двое предполагаемых сообщников. В ходе обыска изъята самодельная пневматическая пушка. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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