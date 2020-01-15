Забайкальцы смастерили пушку для доставки наркотиков

Жители города Краснокаменска в Забайкальском крае доставляли наркотики в колонию с помощью самодельной пневматической пушки. Свертки с запрещенными веществами нашли сотрудники УФСИН и обратились в полицию, сообщила краевая пресс-служба ГУ МВД.
Сотрудники колонии при осмотре территории обнаружили три свертка с наркотиками, которые были подготовлены для незаконной передачи заключенным. Запрещенные вещества не дошли до адресатов — их изъяли работники уголовно-исполнительной системы.
Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Максимальная санкция по этим статьям предусматривает до 20 лет лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Позже сотрудники территориального отдела по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» на одной из автодорог остановили транспортное средство, в салоне которого находился один из подозреваемых. В автомобиле обнаружено около 500 граммов вещества растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, является марихуаной.
Одновременно по адресам проживания были задержаны двое предполагаемых сообщников. В ходе обыска изъята самодельная пневматическая пушка. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.