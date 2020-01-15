Автобус с пассажирами перевернулся под Томском

Маршрутный автобус съехал с трассы и перевернулся, в салоне находилось девять пассажиров, сообщает в среду пресс-служба томского управления МВД.

«В момент ДТП в салоне автобуса вместе с водителем находилось 10 человек. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на дороге Кузовлево-Светлый. Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Подробности выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Забайкалье рейсовый автобус с 43 пассажирами рухнул с моста, в аварии погибли 19 человек.