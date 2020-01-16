Фильм дня: «Самый пьяный округ в мире»

Криминальная драма «Самый пьяный округ в мире» снята на основе реальных событий, история передает атмосферу и уклад жизни провинциального американского города во времена сухого закона.

В центре сюжета три брата — Джек, Форрест и Говард, которые занимаются изготовлением и продажей алкоголя. Незаконный семейный бизнес приносит неплохой доход и, конечно, врагов. Но история не столько о гангстерских разборках, сколько о любви и взаимоотношениях в семье трех родных людей с совершенно разными характерами.

Самый младший брат Джек — энергичный и веселый парень, готовый на риск, а Форрест (средний брат) полная его противоположность. Он молчалив и подозрителен, при этом очень мудр и умен. Старший брат Говард на первый взгляд просто силач без глубокого ума, но он как крепкая стена, которая незримо оберегает все семейство.

Главная причина, по которой нельзя упускать фильм из вида — актерская игра. Бесспорно, на «ура» сыграл роль Форреста Том Харди, который уже утвердился в кинематографе чередой успешных фильмов. Но особое внимание стоит обратить на Шайа ЛаБафа (Джек), здесь актер проявил весь спектр эмоций, показав, что способен блестяще исполнить сложную драматическую роль.

Также зрителей может обрадовать участие фильме актрисы Джессики Честейн, которая тоже отлично справилась со своей задачей — она играет роль Мэгги, девушки, приехавшей из Чикаго в провинцию начать новую жизнь. Режиссер «Пьяного округа» — Джон Хиллкоут, рейтинг фильма IMDb: 7.30.