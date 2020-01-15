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Объявлены цены на «новые» Lada 4x4

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ объявил о старте продаж модернизированной Lada 4x4, цена на базовую комплектацию Classic составит 553,9 тысячи рублей, сообщила пресс-служба компании.

Цены на рестайлинговую Lada 4x4 начинаются от 553,9 тысячи рублей. Дореформенный вариант стоил от 523,9 тысячи рублей.

Для семейства Lada 4x4 предусмотрено 10 вариантов исполнения. В состав комплектации Classic входит гидроусилитель рулевого управления, АБС, дневные ходовые огни, передние элетростеклоподъемники, аудиоподготовка.

Комплектация Luxe включает такое оборудование как подогрев передних сидений, электропривод и обгорев наружных зеркал, 16-дюймовые легкосплавные диски колес. Цена — от 570,9 тысячи рублей. Luxe AC (от 609,9 тысячи рублей) дополнительно оснащается кондиционером. Lada 4x4 Urban (от 629,9 тысячи рублей) оборудована, как и Luxe, но дополнена противотуманными фарами, интегрированными в передний бампер.

Самая дорогая — версия Luxe Camouflage AC, для которой предусмотрена окраска «Камуфляж» и черные легкосплавные диски. Она стоит от 638,9 тысячи рублей.

Трехдверная и пятидверная версии Lada 4х4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «Эра-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.

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Авто #Авторынок #Автопром
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жизнилюб

давно ясно,что 99% победителей все так или иначе из москвы или близ лежащих районов...все счастливые...

Иркут 69

Новый год - новые акцизы и новые ставки. Соответственно и новая инфляция....

Muzykant

Только смерть разлучит нас.Только вопрос чья быстрее,похоже он бессмертный.

zotamok

Наше правительство когда-нибудь поймет, что для борьбы с бедностью не субсидии их нам нужны, а работающая...

Uynachalnica

А, на что там цены еще не поползли, можно узнать?