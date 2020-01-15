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Семья из Бурятии получит деньги и новый дом за четверняшек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Бурятии

Семья из Улан-Удэ стала родителями четверняшек, теперь у Марины и Андрея Дядюк — пятеро малышей. За рождение сразу четырех новых жителей республики молодые родители получат ряд привилегий, в их числе улучшение жилищных условий за счет государства, написал на своей странице глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Единовременное рождение четырех малышей в семье — это уникальной событие. В нашей республике такое произошло впервые за историю современной Бурятии. Кирилл, Никита, Егор и Лиза родились в семье Марины и Андрея Дядюк 22 ноября. Спустя почти два месяца отправляются домой», — рассказал руководитель региона.

Но пополнение семейства сразу четырьмя карапузами — это не только большая радость, но и огромная ответственность, добавил Цыденов. И не только для родителей, но и для руководства города и республики, в которой дети появились на свет.

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«Мы не оставим семью с уже пятью детьми без поддержки. Так, ежемесячно родители будут получать порядка 36 тысяч рублей в виде пособий и соцвыплат на детей. Семья получит федеральный материнский капитал в размере 453 тысяч рублей, дальневосточный маткапитал — 136 тысяч рублей и региональный маткапитал — 50 тысяч рублей. Всего 639 тысяч рублей. Кроме того, четверняшки пойдут в детский сад без очереди», — отметил глава республики.

По республиканскому законодательству семья, в которой единовременно рождается больше трех малышей имеет право на субсидию на улучшение жилищных условий: на недвижимость, в которой на каждого члена семьи приходится 18 квадратных метров.

«Итого не менее 126 квадратных метров на всю семью. На ближайшей сессии Народного Хурала (республиканский парламент) решим вопрос о выделении субсидии», — резюмировал руководитель региона.

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жизнилюб

давно ясно,что 99% победителей все так или иначе из москвы или близ лежащих районов...все счастливые...

Иркут 69

Новый год - новые акцизы и новые ставки. Соответственно и новая инфляция....

Muzykant

Только смерть разлучит нас.Только вопрос чья быстрее,похоже он бессмертный.

zotamok

Наше правительство когда-нибудь поймет, что для борьбы с бедностью не субсидии их нам нужны, а работающая...

Uynachalnica

А, на что там цены еще не поползли, можно узнать?