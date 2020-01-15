Первых в мире живых роботов «собрали» из стволовых клеток

Американские ученые впервые в мире «собрали» из живых клеток миниатюрных роботов — ксеноботов — по чертежам, созданным искусственным интеллектом.

«Это не традиционные роботы и не известный вид животных. Это новый класс — живой, программируемый организм», — приводит ТАСС слова одного из разработчиков, профессора Вермонтского университета Джошуа Бонгарда.

Материалом для роботов послужили стволовые клетки эмбрионов гладких шпорцевых лягушек (Xenopus laevis) — поэтому ученые назвали их ксеноботами. В каждом ксеноботе было примерно от 500 до 1000 клеток, его размер составляет около 1 миллиметр. Ученые надеются, что их можно будет применять для направленной доставки лекарств, отправляя в «плавание» по человеческим артериям.

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«Чертежи» для ксеноботов составлял суперкомпьютер Вермонтского университета Deep Green. Его алгоритмы выбирали наиболее удачные схемы, по которым ученые с помощью крошечных пинцетов и электрического скальпеля вручную собирали роботов. При этом стволовые клетки кожи лягушек служили для ксеноботов каркасом, а с помощью клеток сердца они получили способность передвигаться.

В водной среде роботы могут передвигаться в течение нескольких недель, «питаясь» исключительно за счет собственных запасов. В случае повреждения ксеноботы останавливают свою работу и, в отличие от других роботов, полностью разлагаются.