Видео ДТП с разбившимся о столб Hyundai в Бурятии появилось в Сети

Автомобиль Hyundai Solaris в Улан-Удэ на большой скорости врезался в столб. Погиб 24-летний пассажир, еще два человека увезли в больницу, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МВД.

В среду около 6.35 по местному времени (1.35 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о ДТП на улице Терешковой: водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на столб.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что машина ехала с большой скоростью и едва не сбила женщину, переходившую дорогу, после чего автомобиль занесло, и он врезался в столб. В результате происшествия находившийся в салоне 24-летний гражданин погиб, еще двое молодых людей доставлены в медучреждение.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. На кадрах видео, предоставленного МВД, заметно, что автомобиль превратился в груду металла, в салоне видны следи крови.