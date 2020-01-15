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Опубликовано видео попадания ракет в украинский Boeing

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aref Fathi / CC BY 4.0

Американское издание The New York Times опубликовала видеозапись, на которой, как оно утверждает, запечатлено попадание двух ракет в самолет Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины», сбитый по ошибке над Тегераном.

Издание подчеркивает, что ей удалось подтвердить подлинность опубликованной видеозаписи. Кадры сделаны при помощи камеры видеонаблюдения, установленной на крыше одного из домов неподалеку от иранского военного объекта, с которого были осуществлены пуски ракет, приводит ТАСС материал газеты.  

На видеозаписи видно, как, предположительно, две ракеты с разницей приблизительно в полминуты взмывают в небо, поочередно поражая самолет, что сопровождается яркими вспышками. The New York Times отмечает, что видеозапись, указывает на то, что связь с лайнером была потеряна еще после удара первой из двух ракет.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в ночь на 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана, все находившиеся на борту 176 человек погибли. Большинство пассажиров разбившегося борта (82 человека) — граждане Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, а также Афганистана, Германии и Великобритании. Также в катастрофе погибли 11 граждан Украины — два пассажира и девять членов экипажа.

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