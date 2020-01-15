«Яндекс» показал заезды беспилотников по Лас-Вегасу

Беспилотные автомобили «Яндекса» протестировали на улицах Лас-Вегаса в рамках подготовки к выставке потребительской электроники CES — компания опубликовала видео заездов на YouTube.

Демонстрационный маршрут протяженностью 6,7 киломтера включил в себя многополосные отрезки, сложные повороты налево со встречным разъездом, пешеходные переходы, а также регулируемые и нерегулируемые перекрестки. В общей сложности автомобили проехали по улицам Лас-Вегаса более 7 тысяч километров.

Автомобили «Яндекса» стали первыми транспортными средствами на дорогах штата Невада, которые вышли на маршрут в полностью автономном режиме без инженера-испытателя на водительском месте.

«Яндекс» начал испытывать беспилотные авто с 2018 года. В прошлом году автопарк вырос с 10 самоуправляемых автомобилей до более чем сотни. Машины также ездят по дорогам России и Израиля.