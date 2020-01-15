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Семьи с детьми в Иркутске остались в промерзшем аварийном общежитии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Семьи с детьми в Иркутске живут в промерзшем общежитии, находящимся в аварийном состоянии. Областной следственный комитет намерен проверить заявление владельцев комнат, сообщило ведомство.

«В общежитии Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), находящегося в аварийном состоянии, проживают семьи с детьми в крайне тяжелых бытовых условиях. По данному факту … начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)», — сообщили в региональном СУ СКР.

Стены и коридоры в пятиэтажке промерзли насквозь, на потолке — сосульки. Жильцы — несколько семей с детьми — вынуждены находиться в комнатах в верхней одежде. Один из углов дома промерз так сильно, что собственники опасаются обрушения.

«Угол, за который мы больше всего переживаем. Если что-то, не дай Бог, он потянет за собой все здание», — цитируют «Вести Иркутск» Наталью Чуприну, проживающую в общежитии.

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Дом раньше принадлежал Минобороны, а в 2016 году федеральное ведомство передало его в собственность муниципалитета. Но мэрия Иркутска пока не готова предложить жильцам ни решения коммунальных проблем, ни нового жилья.

«Абсолютно ничего они не готовы нам предоставить. Поэтому, мы пока здесь. Печально, на самом деле. Вот мы сейчас смотрели с улицы — такое ощущение, что здание покосилось. Страшно», — говорит Чуприна.

Теперь в ситуации будут разбираться сотрудники регионального СК. Специалисты опросят жильцов дома и изучат соответствующие документы, после чего дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц администрации Иркутска.

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