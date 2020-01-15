Кудрин нашел альтернативный способ борьбы с бедностью

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что адресные субсидии семьям с доходами ниже прожиточного минимума были бы более эффективным инструментом борьбы с бедностью в России, чем отмена для россиян, получающих низкие зарплаты, налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Если мы говорим о борьбе с бедностью, то я бы сегодня видел более эффективным инструментом субсидии по признаку доходности на душу в семье и, соответственно, выделение по этому признаку соответствующих субсидий», — цитирует РБК Кудрина. По его словам, «уменьшение налогообложения для низких зарплат имеет очень косвенное отношение к бедным».

Как правило, люди, которые сегодня в первую очередь нуждаются и являются бедными, «не имеют соответствующих доходов и зарплат, они неработающие зачастую», сказал Кудрин. Многодетные семьи, семьи с детьми имеют больше всего рисков бедности, добавил он.

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«Любое уменьшение налогов может повлиять на доход, но целенаправленная субсидия — она более весомая», — считает глава Счетной палаты. Он при этом отметил, что «любое снижение налогообложения всеми приветствуется».

Еще один аргумент против освобождения россиян с низкими зарплатами от необходимости уплаты подоходного налога — серьезное снижение доходов российских регионов в результате потери важного источника доходов.

Для измерения бедности в России используется концепция абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом.

По итогам третьего квартала 2019 года прожиточный минимум на душу населения в целом по России составил 11 тысячи рублей, но 17,6 миллиона россиян (12% всего населения страны) имели доходы ниже этой величины. При этом из всех нуждающихся поддержку от государства получают только 4,2 миллиона граждан.