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Более 80% новосибирцев недовольны зарплатой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Около 81% работающих новосибирцев не устраивает уровень их заработной платы, больше половины опрошенных разговаривали с начальством о повышении оплаты, сообщает Служба Исследований компании HeadHunter.

«Доля недовольных своим ежемесячным доходом выше среди фрилансеров, а также среди «синих воротничков» (рабочие специальности). С точки зрения профессиональной принадлежности чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа. Тех, кого в целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и специалистов по недвижимости и среди юристов», — рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Анна Осипова.

Больше половины жителей Новосибирской области признались, что им приходилось общаться с руководством на тему повышения заработной платы, причем в подавляющем большинстве случаев работники сами инициировали этот разговор. Большинство аргументировали необходимость повысить зарплату тем, что добились определенных успехов в работе или долго не было повышения, что повысили свою квалификацию и приобрели новые навыки. Положительного результата по итогам беседы удалось добиться лишь 45% новосибирцев.

«Как показал наш опрос, каждый второй — сталкивается с дискомфортом при обсуждении зарплаты с руководством, причем женщины испытывают неловкость чаще мужчин. Любопытно, что реже всего стесняются говорить о зарплате работники автомобильного бизнеса, а вот неловко обычно бывает представителям искусства и медиа, ИТ-отрасли и сферы добычи сырья», — сказала Осипова. 

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