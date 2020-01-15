Билли Айлиш исполнит главную песню в фильме про Джеймся Бонда

Певица Билли Айлиш исполнит заглавный саундтрек к фильму «Не время умирать», сообщается на официальном Twitter-аккаунте ленты, это 25-я картина об агенте Джеймсе Бонде.

Саундтрек к бондиане написала сама Айлиш совместно со своим братом. Певица стала самым молодым артистом за всю историю, который исполнит песню на тему Джеймса Бонда.

«Мне безумно быть частью этого во всех отношениях. Быть способным записать песню в фильм, который является частью такой легендарной серии. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — написала Билли Айлиш в Twitter.

Боевик «Не время умирать» станет 25-м по счету фильмом о Бонде. По сюжету новой картины, Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд сталкивается с таинственным злодеем, вооруженным опасным технологическим оружием.

Главную роль новой бондианы сыграл Дэниел Крейг, а в роли антагониста выступил актер Рами Малек. Фильм стартует в российском прокате 9 апреля.