Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на странный сбой

Необычный сбой зафиксирован в социальной сети «ВКонтакте», часть пользователей в диалогах и списках друзей начали отображаться как удаленные, напротив них стоит оповещение «DELETED».
Причина сбоя пока неизвестна, «удаленные» пользователи при
этом доступны для связи. Согласно данным сервиса Downdetector, в сложности
возникли у жителей Казани, Москвы, Самары, Екатеринбурга, Челябинска,
Новосибирска и Санкт-Петербурга.
#вкживи— крiп (@killiaian) January 14, 2020
как же я люблю бтс! вот они справа налево: pic.twitter.com/7KJgf8D6Bx
«У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «ВКонтакте».
Последний крупный сбой был зафиксирован в работе «ВКонтакте» 4 ноября 2019 года, тогда пользователи жаловались на сбои в работе сайта, трудности при отправке сообщений и при входе в аккаунт.