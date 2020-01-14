Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на странный сбой

Необычный сбой зафиксирован в социальной сети «ВКонтакте», часть пользователей в диалогах и списках друзей начали отображаться как удаленные, напротив них стоит оповещение «DELETED».

Причина сбоя пока неизвестна, «удаленные» пользователи при этом доступны для связи. Согласно данным сервиса Downdetector, в сложности возникли у жителей Казани, Москвы, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Санкт-Петербурга.



#вкживи

как же я люблю бтс! вот они справа налево: pic.twitter.com/7KJgf8D6Bx — крiп (@killiaian) January 14, 2020

«У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «ВКонтакте».

Последний крупный сбой был зафиксирован в работе «ВКонтакте» 4 ноября 2019 года, тогда пользователи жаловались на сбои в работе сайта, трудности при отправке сообщений и при входе в аккаунт.