Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля.

Послание главы государства начнется в полдень в Центральном выставочном зале «Манеж» в присутствии около 1300 приглашенных. Среди участников — сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, губернаторы, общественные деятели, судьи, главы традиционных конфессий.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Опубликованы архивные фотографии Путина

Традиционно в послании указываются приоритеты в развитии страны на ближайшие годы, включая внешнюю и внутреннюю политику. Обычно мероприятие длится около часа, однако иногда глава государства нарушает временные рамки.

Президентское послание во второй раз в истории будет оглашаться в Манеже. Здесь Путин впервые обращался к Федеральному собранию в марте 2018 года. При этом в феврале 2019 года мероприятие прошло в Гостином дворе.

В прежние годы президент обращался к парламентариям в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Известно, что подготовка текста послания в этом году продолжалась несколько недель, на финальном этапе в этом участвовал лично глава государства.