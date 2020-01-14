Цены на российский бензин пошли вверх

Средние потребительские цены на бензин в России вновь начали расти после полугодовой паузы, свидетельствуют данные Росстата.

Так, цены на бензин в России с 1 по 9 января выросли на 0,1%, дизельное топливо подорожало на 0,2%, сообщил Росстат. В последний раз цены на бензин росли в период с 23 по 29 июля 2019 года.

В среднем по России стоимость литра бензина 9 января составила 44,75 рублей. 23 декабря она составляла 44,68 рублей. Разброс по маркам топлива на 9 января следующий: АИ-92 — 42,34 рублей, АИ-95 — 45,79 рублей, АИ-98 — 51,86 рублей.

Объем выпуска автомобильного бензина в России с 1 по 5 января снизился по сравнению с предыдущим периодом на 6,3% — до 771,3 тысяч тонн, а производство дизельного топлива сократилось на 2,2% и составило 1,578 миллиона тонн.