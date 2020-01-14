НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цены на российский бензин пошли вверх

Источник:
Sibnet.ru
450 11
Фото: © Sibnet.ru

Средние потребительские цены на бензин в России вновь начали расти после полугодовой паузы, свидетельствуют данные Росстата.

Так, цены на бензин в России с 1 по 9 января выросли на 0,1%, дизельное топливо подорожало на 0,2%, сообщил Росстат. В последний раз цены на бензин росли в период с 23 по 29 июля 2019 года.

В среднем по России стоимость литра бензина 9 января составила 44,75 рублей. 23 декабря она составляла 44,68 рублей. Разброс по маркам топлива на 9 января следующий: АИ-92 — 42,34 рублей, АИ-95 — 45,79 рублей, АИ-98 — 51,86 рублей.

Объем выпуска автомобильного бензина в России с 1 по 5 января снизился по сравнению с предыдущим периодом на 6,3% — до 771,3 тысяч тонн, а производство дизельного топлива сократилось на 2,2% и составило 1,578 миллиона тонн.

Еще по теме
Белоруссия отвергла российскую нефть
Глава МИД Австрии встал на защиту «Северного потока-2»
Канцлер ФРГ потребовала реализации проекта «Северный поток-2»
Лукашенко ввел налог на российскую нефть
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Цены на российский бензин пошли вверх
•
Жириновский пожаловался на неудобный гимн России
•
Названы самые популярные автомобили в России
•
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на странный сбой
Подробности
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Токсичные отходы в Приангарье превратят в стройматериалы
Сибирь 14.01.2020 17:30
Усс предложил прислушаться к критике «Бионорда»
Сибирь 14.01.2020 17:12
Алтай вернулся к созданию геопарка
Сибирь 14.01.2020 16:36
Новосибирский косметолог ответит перед судом за испорченное лицо
Сибирь 14.01.2020 16:26
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
17456
Курс доллара установил двухлетний рекорд
9900
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
7399
Появились кадры из нового «Аватара»
5866
Обсуждение (11)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Цены на российский бензин пошли вверх
•
Жириновский пожаловался на неудобный гимн России
•
Названы самые популярные автомобили в России
•
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на странный сбой
Подробности
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Сибирь
•
Токсичные отходы в Приангарье превратят в стройматериалы
•
Усс предложил прислушаться к критике «Бионорда»
•
Алтай вернулся к созданию геопарка
•
Новосибирский косметолог ответит перед судом за испорченное лицо
•
Врачи в Томске достали из трехлетнего ребенка 31 магнит
•
Диана Гурцкая исполнила новогоднее желание мальчика с Алтая
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
Россия бросит вызов морским державам
46
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
45
Топ комментариев

pepelmetal

Да ладно)))) а какие территории Россия потеряла)))?

zotamok

Сколько стоит тариф с безлимитным интернетом и звонки внутри сети у этой четвёрки? Ладно, возьмём по...

domanl

Сколько лет прошло, всё успокоится не могут.

zotamok

А сам лично, сколько Кудрин спёр. Сегодня исполняется 25 лет счётной палате РФ. Но за 25 лет они считать...

жизнилюб

давно ясно,что 99% победителей все так или иначе из москвы или близ лежащих районов...все счастливые...