Жириновский пожаловался на неудобный гимн России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на слишком длинный гимн России, об этом политик заявил на первом пленарном заседании сессии Госдумы.

По мнению Жириновского, российский гимн тяжело исполнять женщинам и детям, так как он содержит три куплета и три припева, в результате его полное исполнение занимает достаточно продолжительное время.



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«Вот гимн мы исполняли. Я настаиваю, еще раз прошу: давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета, потому что когда три куплета и три припева — это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям», — сказал он.

Музыка и основа текста российского гимна были позаимствованы из гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. Автором слов гимна является Сергей Михалков.