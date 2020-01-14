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Военные НАТО потребовали психологов после ракетного обстрела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Военным НАТО после ракетного обстрела со стороны Ирана баз на территории Ирака потребовалась помощь психологов, рассказал журналистам представитель международных коалиционных сил из Дании.

Сержант в интервью телеканалу TV 2 уточнил, что военные НАТО были уведомлены об атаке за несколько часов до ее начала. Все они укрылись в бункере на базе США Айн-аль-Асад, при этом большинство были напуганы.

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«Это было ужасно. Это невозможно описать, я никому не пожелал бы пережить подобное. Мы ничего не могли сделать, нам оставалось лишь принять ситуацию. Я не знаю, как долго мы ждали, примерно несколько часов», — поделился воспоминаниями военный.

Отмечается, что на базу упало девять ракет, атака была настолько сильной, что бункер сотрясался, для дыхания приходилось защищать рот и нос, так как внутрь базы проникло большое количество пыли. При этом военные реагировали на критическую ситуацию по-разному.

«Одни рассказывали анекдоты, чтобы приободриться. Другие уходили в себя. А некоторые пустили слезу», — отметил сержант, который уточнил, после атаки солдат эвакуировали в Кувейт. Сейчас туда вылетели психологи, чтобы помочь военным НАТО оправиться от негативного опыта.

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