Военные НАТО потребовали психологов после ракетного обстрела

Военным НАТО после ракетного обстрела со стороны Ирана баз на территории Ирака потребовалась помощь психологов, рассказал журналистам представитель международных коалиционных сил из Дании.
Сержант в интервью телеканалу TV 2 уточнил, что военные НАТО
были уведомлены об атаке за несколько часов до ее начала. Все они укрылись в
бункере на базе США Айн-аль-Асад, при этом большинство были напуганы.
«Это было ужасно. Это невозможно описать, я никому не пожелал бы пережить подобное. Мы ничего не могли сделать, нам оставалось лишь принять ситуацию. Я не знаю, как долго мы ждали, примерно несколько часов», — поделился воспоминаниями военный.
Отмечается, что на базу упало девять ракет, атака была настолько сильной, что бункер сотрясался, для дыхания приходилось защищать рот и нос, так как внутрь базы проникло большое количество пыли. При этом военные реагировали на критическую ситуацию по-разному.
«Одни рассказывали анекдоты, чтобы приободриться. Другие уходили в себя. А некоторые пустили слезу», — отметил сержант, который уточнил, после атаки солдат эвакуировали в Кувейт. Сейчас туда вылетели психологи, чтобы помочь военным НАТО оправиться от негативного опыта.