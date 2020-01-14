Врачи в Томске достали из трехлетнего ребенка 31 магнит

Ребенок в Томске проглотил игрушку, состоящую из 31 магнита, врачи успели вовремя достать инородные тела, предотвратив тяжелые последствий для малыша, сообщает областной Миндзрав.

«Один шарик уже проник в кишечник, и в течение нескольких часов он бы соединился с теми магнитными шарами, которые находились в желудке, в результате чего могла возникнуть перфорация с серьезным перитонитом и более сложным хирургическим вмешательством», — говорится в сообщении.

По информации Минздрава, это распространённый случай, когда дети глотают магнитные игрушки. Например, за последние четыре года в Томске зарегистрировано более десятка таких случаев.

Опасность при глотании магнитов возникает именно тогда, когда их несколько. Если магниты слиплись, захватив кишечную стенку, то они уже не разъединятся сами. Возникают множественные перфорации, заканчивается все перитонитом. Спасет только операция. Внутри желудок и кишечник ребенка выглядят как после прострелов пулями.