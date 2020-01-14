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Новосибирский косметолог ответит перед судом за испорченное лицо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Дело новосибирского косметолога без диплома Елены Муренко, которая обвиняется в том, испортила лицо клиентке незаконным препаратом, рассмотрит Ленинский районный суд, сообщается на сайте учреждения.

По данным следствия, в декабре прошлого года 42-летняя подозреваемая с использованием поддельного диплома врача (только с медицинским образованием можно работать косметологом), вколола клиентке препарат, не имеющий регистрацию на территории России.

Из-за этого филлера, который должен был омолодить 51-летнюю женщину, у нее образовались сильный отек и шишки на лице. Дело возбуждено по части 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и части 3 статьи 327 УК РФ (подделка государственного документа). Ей грозит два года лишения свободы. Уголовное дело 23 января начнет рассматривать судья Ленинского районного суда Юлия Дмитриева.

Как ранее говорила адвокат потерпевшей Юлия Казанцева, Муренко после возбуждения уголовного дела на три месяца закрыла косметологический кабинет, а осенью опять начала работать.

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Зеркала надоть мыть, а не бриллианты, тогда и пугающего ничего не будет наблюдаться!

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что там про гиперзвук и космические корабли, бороздящие луну? кукурузник воспроизвести не в состоянии