США объяснили присоединение Крыма к России

Присоединение Крыма к России произошло из-за того, что «потенциал сдерживания» США был ослаблен, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

Сейчас Вашингтон восстанавливает пошатнувшиеся за последние годы позиции в сфере сдерживания Ирана, России и Китая, уточнил политик, выступавший перед собравшимися в Стэнфордском университете.



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Так, для сдерживания России Соединенные Штаты возобновили оказание летальной помощи украинским вооруженным силам, отметил Помпео. Кроме этого, президент Дональд Трамп работает над тем, чтобы сделать вооруженные силы США «наиболее мощными за всю историю».

Одновременно госсекретарь США в очередной раз обвинил Россию в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. На взгляд Помпео, Москва решилась на это из-за «недостатка сдерживания».

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие соглашения официально прекратилось 2 августа 2019 года.