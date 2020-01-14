НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Лотерея прокомментировала «нечестный» розыгрыш миллиарда

Источник:
Sibnet.ru
139 0
Фото: © Sibnet.ru

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в соответствии с законодательством России, сообщается на сайте «Столото».

Компания-организатор отреагировала на обвинения о связи «Столото» с победительницей новогоднего тиража лотереи Надеждой Бартош до розыгрыша. «Все обвинения являются вопиющей клеветой», — подчеркивается в сообщении.

«Столото» готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации. Отмечается, что сформировать выигрышную комбинацию при розыгрыше невозможно, поскольку он проходил в прямом эфире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШанс на джекпот: какие лотереи бывают?

Подделать билеты после розыгрыша тоже невозможно, так как они печатаются в сторонних типографиях с необходимыми уровнями защиты. Выигрышный билет был приобретен раньше розыгрыша — 13 декабря 2019 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский адвокат Александр Сергеев обвинил владельцев компании «Столото» в мошенничестве из-за новогоднего розыгрыша миллиарда рублей. По его мнению, победителем стало аффилированное лицо.

Жительница Подмосковья Надежда Бартош 1 января выиграла один миллиард рублей в лотерее «Русское лото». Известно, что женщина является предпринимательницей. Журналистам она рассказала, что потратит свой выигрыш на развитие своего бизнеса.

Еще по теме
Банки в 2020 году одобрили менее 40% заявок на кредиты
Цены на сигареты вырастут в России
Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году
Кудрин рассказал о масштабах воровства из российского бюджета
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Кудрин рассказал о масштабах воровства из российского бюджета
•
США объяснили присоединение Крыма к России
•
Лотерея прокомментировала «нечестный» розыгрыш миллиарда
•
Банки в 2020 году одобрили менее 40% заявок на кредиты
Подробности
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Диана Гурцкая исполнила новогоднее желание мальчика с Алтая
Сибирь 14.01.2020 16:14
Авиапром отказался от нового «Кукурузника»
Сибирь 14.01.2020 15:19
Новосибирск накормит Китай карасем
Сибирь 14.01.2020 13:48
Депутат заявил о «краже» Байкала неизвестным олигархом
Сибирь 14.01.2020 13:33
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
17277
Курс доллара установил двухлетний рекорд
9763
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
7045
Появились кадры из нового «Аватара»
5739
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Кудрин рассказал о масштабах воровства из российского бюджета
•
США объяснили присоединение Крыма к России
•
Лотерея прокомментировала «нечестный» розыгрыш миллиарда
•
Банки в 2020 году одобрили менее 40% заявок на кредиты
Подробности
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Сибирь
•
Диана Гурцкая исполнила новогоднее желание мальчика с Алтая
•
Авиапром отказался от нового «Кукурузника»
•
Новосибирск накормит Китай карасем
•
Депутат заявил о «краже» Байкала неизвестным олигархом
•
Иркутские власти привлекут Росатом к уборке ядовитых отходов
•
Житель Алтая застрелил знакомых и сжег их с автомобилем
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
Россия бросит вызов морским державам
46
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
45
Топ комментариев

zotamok

Уже давно в Государственной Думе рассматривается Законопроект № 1148107-6, который вносит поправки в...

zotamok

Сколько стоит тариф с безлимитным интернетом и звонки внутри сети у этой четвёрки? Ладно, возьмём по...

Uynachalnica

Зеркала надоть мыть, а не бриллианты, тогда и пугающего ничего не будет наблюдаться!

Archangel3339

Нет там ничего. Массовая галлюцинация...

Митрич62

Это наверно фото, как он по окончании срока будет ноги уносить