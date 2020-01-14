Лотерея прокомментировала «нечестный» розыгрыш миллиарда

Розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в соответствии с законодательством России, сообщается на сайте «Столото».

Компания-организатор отреагировала на обвинения о связи «Столото» с победительницей новогоднего тиража лотереи Надеждой Бартош до розыгрыша. «Все обвинения являются вопиющей клеветой», — подчеркивается в сообщении.

«Столото» готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации. Отмечается, что сформировать выигрышную комбинацию при розыгрыше невозможно, поскольку он проходил в прямом эфире.



Подделать билеты после розыгрыша тоже невозможно, так как они печатаются в сторонних типографиях с необходимыми уровнями защиты. Выигрышный билет был приобретен раньше розыгрыша — 13 декабря 2019 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что московский адвокат Александр Сергеев обвинил владельцев компании «Столото» в мошенничестве из-за новогоднего розыгрыша миллиарда рублей. По его мнению, победителем стало аффилированное лицо.

Жительница Подмосковья Надежда Бартош 1 января выиграла один миллиард рублей в лотерее «Русское лото». Известно, что женщина является предпринимательницей. Журналистам она рассказала, что потратит свой выигрыш на развитие своего бизнеса.