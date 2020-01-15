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Претенденты на «Оскар»: у каких фильмов максимальные шансы?

Источник:
Sibnet.ru
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Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар», у одних кинолент десяток номинаций, у других — единицы, так какие фильмы с большей вероятностью могут получить главную кинопремию?

Фильмы-претенденты будут бороться за получение премий в 26 номинациях. Традиционно самые почетные номинации — «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий».

«Джокер»

В центре сюжета комик Артур Флек, он живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. Читать подробнее >>

Фильм режиссера Тодда Филлипса лидерует по числу номинаций на «Оскар», всего их 11, в числе которых «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». А актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера, номинирован на «Лучшую мужскую роль».

«Ирландец»

Это история про Фрэнка Ширана, который проживает в доме престарелых и  вспоминает свою жизнь. В 1950-е он работал простым водителем грузовика, совсем не хотел быть гангстером и думал, что маляры — это те, кто красит дома, когда случайно познакомился с криминальным авторитетом Расселом Буфалино. Тот взял парня под своё крыло, начал давать ему небольшие поручения, и вот уже Фрэнк по прозвищу «Ирландец» сам работает «маляром», мафиозным киллером. Вскоре Рассел сводит его с известным профсоюзным лидером Джимми Хоффой.

Фильм получил десять номинаций, свой «Оскар» биографическая драма может получить за лучший фильм, а еще награда может достаться исполнителям второстепенных ролей — Аль Пачино и Джо Пеши. Их киноакадемия отметила в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Режиссер «Ирландца» — Мартин Скорсезе, а главную роль исполнил Роберт Де Ниро.

«Однажды в… Голливуде»

Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Читать подробнее >>

Фото: © кадр из фильма

У фильма Квентина Тарантино мало шансов остаться без «Оскара», хотя по количеству номинаций он наравне с «Ирландцем», их десять. Зато «Однажды в… Голливуде» представлен в самых звучных номинациях — и за лучший фильм, и за главную и второстепенную мужские роли, а Тарантино, конечно, претендует взять «Оскара», как лучший режиссер.

«1917»

Действие фильма развивается в 1917 году, в разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.

Фото: © кадр из фильма

Военная драма режиссера Сэма Мендеса претендует на награду в девяти номинациях. Здесь и «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Актеры Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккей и другие, задействованные в картине, остались без особого внимания, зато киноакадемия отметила операторскую работу, звук и спецэффекты в фильме.

«Паразиты»

В центре повествования семейка безработных бездельников под предводительством главы семьи Ги-тхэка, которая решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ.

Фото: © кадр из фильма

«Паразиты» отмечены в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» (Пон Джун-хо). Всего у корейской комедийной драмы шесть номинаций на «Оскар».

«Брачная история»

История о семейной паре — театральном режиссёре Чарли и актрисе его театра Николь. Чарли всё устраивало в их браке, но Николь считает, что потеряла себя и, забрав сына, уезжает в Лос-Анджелес. Там ей уже предложили роль в сериале и посоветовали высококлассную адвокатессу по разводам. Теперь Чарли тоже придётся искать адвоката, разрываться между Западным и Восточным побережьями, чтобы продолжать работать и проводить время с сыном.

У «Брачной истории» режиссера Ноя Баумбаха тоже шесть номинаций на «Оскар». Актеры, сыгравшие главные роли, Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон, могут получить премии за лучшие роли в картине. Также фильм отмечен в номинации как лучшая картина.

«Кролик Джоджо»

Главный герой —  10-летний немецкий мальчик, он потерял отца и пытается найти своё место в непривычном мире. Ровесники лишь потешаются над ним, а мама считает, что ребёнок сам придумывает себе проблемы. В надежде получить замену пропавшего отца мальчик придумывает себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который совсем не похож на знакомого всем фюрера Третьего рейха. Ситуация только осложняется, когда мальчик обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.

Комедийная драма претендует на «Оскар» в шести номинациях, кроме «Лучшего фильма», картину отметили в номинации «Лучшая женская роль второго плана», которую исполнила опять же Скарлетт Йоханссон. Также киноакадемия отметила монтаж картины, художественное оформление, костюмы.

«Маленькие женщины»

Фильм о взрослении сестер Марч, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс, во время Гражданской войны, об их первой любви, надеждах и разочарованиях, о формировании их жизненной позиции и начале самостоятельной жизни.

Фото: © кадр из фильма

У «Маленьких женщин» пять номинаций на «Оскар»: «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Сирша Ронан), «Лучшая женская роль второго плана» (Флоренс Пью), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший сценарий». Фильм снял режиссер Грета Гервик, которая также выступила в качестве сценариста.

«Ford против Ferrari»

Сюжет повествует о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить «Феррари» непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман. Читать подробнее >>

Фото: © кадр из фильма

Спортивная история режиссера Джеймса Мэнголда удостоилась побороться за звание лучшего фильма, также она представлена в трех номинациях — «Лучший монтаж», «Лучший звук», «Лучший монтаж звука».

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жизнилюб

давно ясно,что 99% победителей все так или иначе из москвы или близ лежащих районов...все счастливые...

zotamok

А сам лично, сколько Кудрин спёр. Сегодня исполняется 25 лет счётной палате РФ. Но за 25 лет они считать...

pepelmetal

Да ладно)))) а какие территории Россия потеряла)))?

mihan-krap

цифра должна быть в разы больше

Woodnox

не комментарий, а жалкое оправдание распила