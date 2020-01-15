Претенденты на «Оскар»: у каких фильмов максимальные шансы?

Фильмы-претенденты будут бороться за получение премий в 26 номинациях.
Традиционно самые почетные номинации — «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучшая
женская роль», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий».
«Джокер»
В центре сюжета комик Артур Флек, он живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. Читать подробнее >>
Фильм режиссера Тодда Филлипса лидерует по числу номинаций
на «Оскар», всего их 11, в числе которых «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». А
актер Хоакин Феникс, сыгравший Джокера, номинирован на «Лучшую мужскую роль».
«Ирландец»
Это история про Фрэнка Ширана, который проживает в доме
престарелых и вспоминает свою жизнь.
В 1950-е он работал простым водителем грузовика, совсем не хотел
быть гангстером и думал, что маляры — это те,
кто красит дома, когда случайно познакомился с криминальным
авторитетом Расселом Буфалино. Тот взял парня под своё крыло, начал
давать ему небольшие поручения, и вот уже Фрэнк по прозвищу
«Ирландец» сам работает «маляром», мафиозным киллером. Вскоре Рассел сводит
его с известным профсоюзным лидером Джимми Хоффой.
Фильм получил десять номинаций, свой «Оскар» биографическая драма
может получить за лучший фильм, а еще награда может достаться исполнителям
второстепенных ролей — Аль Пачино и Джо Пеши. Их киноакадемия отметила в
номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Режиссер «Ирландца» — Мартин
Скорсезе, а главную роль исполнил Роберт Де Ниро.
«Однажды в… Голливуде»
Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде
в 1969 году, на закате его «золотого века». По сюжету, известный ТВ актер Рик
Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно
меняющемся мире киноиндустрии.
У фильма Квентина Тарантино мало шансов остаться без «Оскара»,
хотя по количеству номинаций он наравне с «Ирландцем», их десять. Зато «Однажды в…
Голливуде» представлен в самых звучных номинациях — и за лучший фильм, и за
главную и второстепенную мужские роли, а Тарантино, конечно, претендует взять «Оскара»,
как лучший режиссер.
«1917»
Действие фильма развивается в 1917 году, в разгар Первой
мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они
должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое
предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.
Военная драма режиссера Сэма Мендеса претендует на награду в
девяти номинациях. Здесь и «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Актеры
Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккей и другие, задействованные в картине, остались
без особого внимания, зато киноакадемия отметила операторскую работу, звук и
спецэффекты в фильме.
«Паразиты»
В центре повествования семейка безработных бездельников под
предводительством главы семьи Ги-тхэка, которая решает исправить свое финансовое
положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый
тривиальный способ.
«Паразиты» отмечены в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер»
и «Лучший сценарий» (Пон Джун-хо). Всего у корейской комедийной драмы шесть
номинаций на «Оскар».
«Брачная история»
История о семейной паре — театральном режиссёре Чарли и актрисе
его театра Николь. Чарли всё устраивало в их браке, но Николь
считает, что потеряла себя и, забрав сына, уезжает в Лос-Анджелес. Там ей
уже предложили роль в сериале и посоветовали высококлассную
адвокатессу по разводам. Теперь Чарли тоже придётся искать адвоката, разрываться
между Западным и Восточным побережьями, чтобы продолжать работать
и проводить время с сыном.
У «Брачной истории» режиссера Ноя Баумбаха тоже шесть
номинаций на «Оскар». Актеры, сыгравшие главные роли, Адам Драйвер и Скарлетт
Йоханссон, могут получить премии за лучшие роли в картине. Также фильм отмечен в
номинации как лучшая картина.
«Кролик Джоджо»
Главный герой —
10-летний немецкий мальчик, он потерял отца и пытается найти своё место
в непривычном мире. Ровесники лишь потешаются над ним, а мама
считает, что ребёнок сам придумывает себе проблемы. В надежде
получить замену пропавшего отца мальчик придумывает себе воображаемого
друга — Адольфа Гитлера, который совсем не похож на знакомого
всем фюрера Третьего рейха. Ситуация только осложняется, когда мальчик
обнаруживает, что его мать прячет в доме еврейскую девочку.
Комедийная драма претендует на «Оскар» в шести номинациях,
кроме «Лучшего фильма», картину отметили в номинации «Лучшая женская роль
второго плана», которую исполнила опять же Скарлетт Йоханссон. Также
киноакадемия отметила монтаж картины, художественное оформление, костюмы.
«Маленькие женщины»
Фильм о взрослении сестер Марч, живущих в городе Конкорд,
штат Массачусетс, во время Гражданской войны, об их первой любви, надеждах и
разочарованиях, о формировании их жизненной позиции и начале самостоятельной
жизни.
У «Маленьких женщин» пять номинаций на «Оскар»: «Лучший
фильм», «Лучшая женская роль» (Сирша Ронан), «Лучшая женская роль второго плана»
(Флоренс Пью), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший сценарий». Фильм снял режиссер
Грета Гервик, которая также выступила в качестве сценариста.
«Ford против Ferrari»
Сюжет повествует о группе американских инженеров и
дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби и при
поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были с нуля сделать
абсолютно новый спорткар, способный опередить «Феррари» непобедимого чемпиона
24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.
Спортивная история режиссера Джеймса Мэнголда удостоилась
побороться за звание лучшего фильма, также она представлена в трех номинациях
— «Лучший монтаж», «Лучший звук», «Лучший монтаж звука».