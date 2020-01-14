Найден способ поддерживать тонус мышц без упражнений

Ученые нашли белок, от которого зависит выносливость организма и эффективность физических упражнений, его экспрессия вызывает тот же эффект, что и физические упражнения.
Белок называется сестрин, он накапливается в мышцах после
тренировок. В то же время любые длительные физические нагрузки повышают
выносливость мышц и организма в целом, улучшают чувствительность к инсулину,
благотворно влияют на все метаболические процессы.
Оказалось, что активация сестрина имитирует молекулярные и физиологические последствия упражнений. То есть этот белок является тем самым медиатором, от которого зависит эффект тренировок, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Когда ученые создали дополнительную экспрессию сестрина у подопытных насекомых, увеличив его уровень в мышцах, даже без тренировок мышцы подопечных выглядели лучше, чем у тех же организмов после физических упражнений.
По мнению исследователей, сестрин способен предотвращать атрофию мышц при длительной иммобилизации, а также бороться со старческим истощением. Кроме этого, новый способ можно будет использовать для лечения людей, которые не могут заниматься спортом.