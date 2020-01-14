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Найден способ поддерживать тонус мышц без упражнений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые нашли белок, от которого зависит выносливость организма и эффективность физических упражнений, его экспрессия вызывает тот же эффект, что и физические упражнения.

Белок называется сестрин, он накапливается в мышцах после тренировок. В то же время любые длительные физические нагрузки повышают выносливость мышц и организма в целом, улучшают чувствительность к инсулину, благотворно влияют на все метаболические процессы.

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Оказалось, что активация сестрина имитирует молекулярные и физиологические последствия упражнений. То есть этот белок является тем самым медиатором, от которого зависит эффект тренировок, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Когда ученые создали дополнительную экспрессию сестрина у подопытных насекомых, увеличив его уровень в мышцах, даже без тренировок мышцы подопечных выглядели лучше, чем у тех же организмов после физических упражнений.

По мнению исследователей, сестрин способен предотвращать атрофию мышц при длительной иммобилизации, а также бороться со старческим истощением. Кроме этого, новый способ можно будет использовать для лечения людей, которые не могут заниматься спортом.

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