Токсичные отходы в Приангарье превратят в стройматериалы

Токсичные отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) после переработки можно будет использовать в дорожном строительстве или в дальнейшей рекультивации промышленных отходов, сообщил президент корпорации «Газэнергострой» Сергей Чернин.

Передать подряд на ликвидацию отходов БЦБК «Газэнергострою» решили, когда предыдущий оператор — холдинг Росгеология — не представил технического решения по утилизации накопленного шлам-лигнина. В ближайшее время корпорации должны передать подряд.

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«На картах-накопителях со шлам-лигнином мы будем использовать технологию термолизной деструкции. В результате получим зольно-минеральный остаток — это продукт, который может использоваться непосредственно на БЦБК для рекультивации, он также может идти на дорожное строительство, на рекультивацию полигонов», — цитирует ТАСС Чернина.

Надшламовые воды в накопителях планируется очистить, а накопители, в которых нет токсичного шлам-лигнина — законсервировать. Специалисты корпорации уже провели испытания технологий на отходах БЦБК. Опыты показали эффективность выбранных технических решений, которые компания разработала сама.

БЦБК обанкротился в 2013 году. За 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 миллиона тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В 2017 году областное Минприроды подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов стоимостью в 5,9 миллиарда рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение 2019 года, но этого не произошло.