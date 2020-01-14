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Банки в 2020 году одобрили менее 40% заявок на кредиты

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки в 2019 году одобрили минимальное за два года количество кредитов для граждан, займы смогли получить менее 40% желающих, такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов. Самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд. Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2%, минимального значения с 2017 года, подсчитали в бюро. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%, приводит РБК данные НБКИ.

«Предупреждения регулятора (Банка России) о рисках перегрева на рынке потребительского кредитования достигли не только ушей, но и сознания банкиров», — замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.

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По данным НБКИ, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку: в 2019 году банки одобрили 65,6% обращений за этим видом кредита. Кредитные организации стали с меньшей охотой выдавать автокредиты: уровень одобрения по этому продукту за год упал на 7,2 процентных пункта, до 43,5%.

В 2019 году лишь 33,9% заявок на необеспеченные кредиты и кредитные карты привело к выдаче ссуды; годом ранее уровень одобрения в этом сегменте составлял 39,1%.

Банки стали осторожнее из-за действий ЦБ и скромной динамики доходов населения, отмечают в НБКИ. Центробанк не раз указывал на рост рисков в сегменте розничного кредитования и увеличение закредитованности россиян.

С 1 октября регулятор требует от банков и микрофинансовых компаний рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд свыше 10 тысяч рублей. Чем выше ПДН клиента, тем больше капитала на выдачу такого кредита требуется.

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