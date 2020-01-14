Новосибирск накормит Китай карасем

Новосибирская область впервые отправила в Китай партию
мороженного карася, в эту страну регион также экспортирует муку, мороженое,
шоколад, сообщает Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.
Впервые Новосибирская область отправила 18 тонн карася в
Китай. На партию рыбы выдан ветеринарный сертификат, согласованный с китайской
стороной. Продукцию отправили автомобильным транспортом.
По словам замминистра сельского хозяйства региона Светланы
Невзоровой, за 2019 год из Новосибирской области в Китай вывезено почти 142 тысячи
тонн сельхозпродукции на сумму 80,3 миллиона долларов, что составляет 155% к
уровню 2018 года. Из региона в Китай поставлялись мороженое, мука, гречиха,
овес, семена рапса и льна, шоколад, напитки и целый ряд других видов продукции.