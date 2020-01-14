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Новосибирск накормит Китай карасем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область впервые отправила в Китай партию мороженного карася, в эту страну регион также экспортирует муку, мороженое, шоколад, сообщает Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Впервые Новосибирская область отправила 18 тонн карася в Китай. На партию рыбы выдан ветеринарный сертификат, согласованный с китайской стороной. Продукцию отправили автомобильным транспортом.

По словам замминистра сельского хозяйства региона Светланы Невзоровой, за 2019 год из Новосибирской области в Китай вывезено почти 142 тысячи тонн сельхозпродукции на сумму 80,3 миллиона долларов, что составляет 155% к уровню 2018 года. Из региона в Китай поставлялись мороженое, мука, гречиха, овес, семена рапса и льна, шоколад, напитки и целый ряд других видов продукции.

 

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