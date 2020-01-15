Фильм дня: «Побег» Кончаловского

Фильм режиссера Егора Кончаловского «Побег» можно сравнить с каким-то типовым американским боевиком, но прелесть картины как раз в том, что эта история произошла в России в понятных обстоятельствах — при несправедливом правосудии.

15 января режиссеру Егору Кончаловскому исполняется 54 года.

В центре сюжета талантливый врач-нейрохирург Евгений Ветров (Евгений Миронов). Он становится жертвой человеческой зависти и ненависти. Когда в карьере и в семье все складывалось хорошо, происходит несчастье: жену Ветрова зверски убивают, а врача отправляют за решетку. Только Ветров не хочет отбывать срок несправедливо, а еще больше он желает найти настоящего убийцу любимой женщины. Он решается на побег.

Создатели фильма все сделали в угоду зрителю. Тут и закрученный детективный сюжет, и герой с запятнанной репутацией, которого хочется оправдать, и любовные интриги. А одно из главных достоинств — актерский состав, который отлично передал характеры своих героев, что заставляет испытывать искреннюю любовь и ненависть к персонажам.

В фильме, кроме Миронова, снялись Любовь Талкалина, Алексей Серебряков, Андрей Смоляков, Виктория Толстоганова, Сергей Астахов. Рейтинг фильма IMDb: 5.70.