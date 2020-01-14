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Цены на сигареты вырастут в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Согласно реестру ФНС, в России в первую очередь могут подорожать отдельные линейки следующих марок сигарет: Winston, Parliament, Rothmans, «Ява» и другие.

«Цены не растут одномоментно. Как правило, с момента подачи производителем декларации о новых ценах на продукцию до появления ее в продаже проходит несколько месяцев», — рассказала РИА Новости директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова.

«Действительно, цены на сигареты в этом году повышаются и это обусловлено ежегодным ростом ставок акцизов на табачную продукцию», — сказал РИА Новости директор по коммуникациям Japan Tobacco International Россия Дмитрий Сергеев.

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В компании Imperial Tobacco подтвердили рост цен. Philip Morris International тоже учитывает плановое повышение ставок акциза в формировании своей ценовой стратегии.

К факторам, которые также повлияют на стоимость сигарет в 2020 году, Яна Гуськова отнесла эффект от прошлогоднего повышения НДС до 20% и окончательный переход на производство маркированной табачной продукции с 1 июля 2019 года.

«Российские потребители очень чувствительны к росту цен на сигареты. Как показывает динамика прошлых лет, когда цены на легальные сигареты растут быстрее, чем доходы населения, курильщики переключаются на более доступную альтернативу — контрафакт», — отметила Гуськова.

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