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Иркутские власти привлекут Росатом к уборке ядовитых отходов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области планирует привлечь госкорпорацию Росатом к ликвидации токсичных отходов, оставшихся от деятельности предприятия «Усольехимпром», сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

«На следующей неделе мы встречаемся с руководством Росатома, определим технологии работ с учетом класса опасности отходов и в дальнейшем системный план по приведению этой территории в безопасное состояние», — цитирует ТАСС Кобзева.

Исполняющий обязанности зампреда областного правительства Теймур Магомедов отметил, что рационально было бы определить Росатом единственным оператором по ликвидации всех очагов загрязнения на промплощадке.

На территории «Усольехимпрома» после банкротства предприятия остались сотни тонн ядовитых отходов. Цех ртутного электролиза прекратил работу в 1998 году, но до сих пор на его территории не провели демеркуризацию (ликвидацию ртутных отходов).

По некоторым данным, уровень предельно допустимых концентраций вредных веществ на территории предприятия превышен примерно в 200 раз. 


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