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Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.

В центре сюжета доктор Майкл Морбиус, в исполнении актера Джареда Лето. У героя редкое и опасное заболевание крови, чтобы спастись, он решается на отчаянный поступок. На первый взгляд нестандартное лекарство эффективно работает, но в какой-то момент Морбиус и его близкие понимают, что исцеление может быть опаснее самой болезни.

В качестве режиссера фильма выступил Даниэль Эспиноса, известный по фильмам «Шальные деньги», «Номер 44», «Живое». Кроме Лето, в фильме снялись Майкл Мендо, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис и другие. Фильм выйдет в прокат 30 июля.


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