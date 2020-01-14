Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.

В центре сюжета доктор Майкл Морбиус, в исполнении актера Джареда Лето. У героя редкое и опасное заболевание крови, чтобы спастись, он решается на отчаянный поступок. На первый взгляд нестандартное лекарство эффективно работает, но в какой-то момент Морбиус и его близкие понимают, что исцеление может быть опаснее самой болезни.

В качестве режиссера фильма выступил Даниэль Эспиноса, известный по фильмам «Шальные деньги», «Номер 44», «Живое». Кроме Лето, в фильме снялись Майкл Мендо, Адриа Архона, Мэтт Смит, Джаред Харрис и другие. Фильм выйдет в прокат 30 июля.