Chevrolet Niva превратится в Lada

Внедорожник Chevrolet Niva до конца этого года получит бейджи Lada, при этом АвтоВАЗ продолжит производить Lada 4x4, сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Оливье Морне.

«В России мы видим стабильно высокий спрос на Chevrolet Niva и Lada 4x4, и мы продолжим производить эти автомобили. Niva продолжат собирать на мощностях GM-Avtovaz. Это продукты, которые нужны рынку», — цитирует Autonews Морне.

В декабре прошлого года АвтоВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе у североамериканской компании 50% акций их совместного предприятия GM-Avtovaz, которое на 100% перейдет под контроль российской компании.

Внедорожник Chevrolet Niva оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 лошадиных сил, пятиступенчатой механической трансмиссией. Цена стартует с 651 тысячи рублей.