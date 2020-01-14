Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Американская компания Microsoft прекратила техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года.

«После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января. Мы сознаем, что переход может быть сопряжен со сложностями и хотим оказать содействие с помощью рекомендаций по поводу того, что делать дальше и ответить на вопросы относительно прекращения технической поддержки»», — приводит ТАСС сообщение компании.

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Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений.

Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.

Число пользователей операционной системы Windows 7 снизилось в декабре на 0,2% по сравнению с ноябрем и на конец года составило 26,6% от общего числа персональных компьютеров, говорится в исследовании компании Net Applications.