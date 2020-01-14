Шнуров написал стихи о своей смерти

Музыкант Сергей Шнуров сочинил ироничное стихотворение о возможной причине своей смерти, ответив на критику своего творчества от православного общественника Сергея Алиева.

Скандал между Алиевым и Шнуровым завязался на почве творчества лидера группировки «Ленинград». Общественного деятеля не утраивает манера исполнения песен, а использование нецензурной лексики, а также хулиганское поведение артиста на сцене и в соцсетях.

В понедельник Алиев грубо высказался в адрес Шнурова, раскритиковав его клип «Иисус». «Если клип "Иисус", который был тобою создан как кощунственный, не будет удален, старцы предсказали тебе скоропостижную, внезапную кончину», — сказал Сергей Алиев на своем YouTube-канале.

Шнуров предсказание всерьез не воспринял, и ответил на него ироничным стихотворением, которое разместил в своем Instagram-аккаунте.

Когда умру скоропостижно,

В последний путь меня попрут.

Я буду возлежать бездвижно,

Худой, как арматуры прут.

Зеваки спросят у прохожих, —

Как вдруг почил бесстыжий муж,

На "спился" что-то не похоже,

Не от стыда ли помер уж?

Восток уже зарделся зорькой,

Процессия давно в пути.

Ответит, им пыхнув махоркой,

Какой-нибудь небритый тип, —

Бывало не вязал он лыка,

И неумерен был во всём,

Но сдох от клипа, горемыка.

Теперь мы гробик с ним несём.

Ранее в адрес Сергея Шнурова уже звучали претензии по поводу его творчества. Например, активист Юрий Задоя через суд добился наказания для организаторов скандального концерта «Ленинграда» в Новосибирске, в итоге организаторы выплатили штраф суммой в 50 тысяч рублей.