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Шнуров написал стихи о своей смерти

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shnurovs instagram.com/shnurovs

Музыкант Сергей Шнуров сочинил ироничное стихотворение о возможной причине своей смерти, ответив на критику своего творчества от православного общественника Сергея Алиева.

Скандал между Алиевым и Шнуровым завязался на почве творчества лидера группировки «Ленинград». Общественного деятеля не утраивает манера исполнения песен, а использование нецензурной лексики, а также хулиганское поведение артиста на сцене и в соцсетях.

В понедельник Алиев грубо высказался в адрес Шнурова, раскритиковав его клип «Иисус». «Если клип "Иисус", который был тобою создан как кощунственный, не будет удален, старцы предсказали тебе скоропостижную, внезапную кончину», — сказал Сергей Алиев на своем YouTube-канале.

Шнуров предсказание всерьез не воспринял, и ответил на него ироничным стихотворением, которое разместил в своем Instagram-аккаунте.

Когда умру скоропостижно,
В последний путь меня попрут.
Я буду возлежать бездвижно,
Худой, как арматуры прут.
Зеваки спросят у прохожих, —
Как вдруг почил бесстыжий муж,
На "спился" что-то не похоже,
Не от стыда ли помер уж?
Восток уже зарделся зорькой,
Процессия давно в пути.
Ответит, им пыхнув махоркой,
Какой-нибудь небритый тип, —
Бывало не вязал он лыка,
И неумерен был во всём,
Но сдох от клипа, горемыка.
Теперь мы гробик с ним несём.

Ранее в адрес Сергея Шнурова уже звучали претензии по поводу его творчества. Например, активист Юрий Задоя через суд добился наказания для организаторов скандального концерта «Ленинграда» в Новосибирске, в итоге организаторы выплатили штраф суммой в 50 тысяч рублей.

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