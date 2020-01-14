Шнуров написал стихи о своей смерти

Музыкант Сергей Шнуров сочинил ироничное стихотворение о возможной причине своей смерти, ответив на критику своего творчества от православного общественника Сергея Алиева.
Скандал между Алиевым и Шнуровым завязался на почве творчества лидера группировки «Ленинград». Общественного деятеля не утраивает манера исполнения песен, а использование нецензурной лексики, а также хулиганское поведение артиста на сцене и в соцсетях.
В понедельник Алиев грубо высказался в адрес Шнурова, раскритиковав его клип «Иисус». «Если клип "Иисус", который был тобою создан как кощунственный, не будет удален, старцы предсказали тебе скоропостижную, внезапную кончину», — сказал Сергей Алиев на своем YouTube-канале.
Шнуров предсказание всерьез не воспринял, и ответил на него ироничным стихотворением, которое разместил в своем Instagram-аккаунте.
Когда умру скоропостижно,
В последний путь меня попрут.
Я буду возлежать бездвижно,
Худой, как арматуры прут.
Зеваки спросят у прохожих, —
Как вдруг почил бесстыжий муж,
На "спился" что-то не похоже,
Не от стыда ли помер уж?
Восток уже зарделся зорькой,
Процессия давно в пути.
Ответит, им пыхнув махоркой,
Какой-нибудь небритый тип, —
Бывало не вязал он лыка,
И неумерен был во всём,
Но сдох от клипа, горемыка.
Теперь мы гробик с ним несём.
Ранее в адрес Сергея Шнурова уже звучали претензии по поводу его творчества. Например, активист Юрий Задоя через суд добился наказания для организаторов скандального концерта «Ленинграда» в Новосибирске, в итоге организаторы выплатили штраф суммой в 50 тысяч рублей.