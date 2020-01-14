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Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%.

Что касается работников бюджетного сектора экономики, то оплата их труда также продолжит расти, отметил Топилин. «Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель — значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников», — сказал министр в интервью «Российской газете».

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Бюджетники вне указов, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, тоже получат прибавку: с 1 октября 2020 года фонд оплаты труда по ним будет проиндексирован на 3%, в 2021 и 2022 годах, также с 1 октября — на 4% ежегодно, добавил он.

Ранее компания HeadHunter опубликовала исследованние, в котором говорится, что большинство работодателей собирается в 2020 году повысить зарплату своим работникам.

«Медианное значение пересмотра зарплат составляет +10% к текущей зарплате в компаниях с российским капиталом, и +7% в компаниях с иностранным капиталом», — сказано в исследовании HeadHunter.
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