Новосибирск появился в новой серии «Доктора Кто»

Герои научного-фантастического сериала «Доктор Кто» в новой серии 12 сезона наткнулись в тоннеле на табличку «Новосибирск».

Новая серия 12 сезона популярного сериала, который снимает ВВС, вышла в выходные. В ней Доктор и его спутники, спасаясь от пришельцев бегут в подземный тоннель на чужой планете. Внутри тоннеля герои видят табличку «Новосибирск».

Фото: © кадр из сериала

«Новосибирск. Это сибирская станция метро», — говорит Доктор. Герои понимают, что попали на Землю будущего.

«Доктор Кто» — британский научно-фантастический телесериал об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор. Он путешествует во времени и пространстве. Оригинальный сериал шёл с 1963 по 1989 год. Затем он был возобновлён в 2005 году, при этом нумерация сезонов началась заново.