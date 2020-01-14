НАВЕРХ

Новосибирск появился в новой серии «Доктора Кто»

Источник:
Sibnet.ru
143 0
Фото: © кадр из сериала

Герои научного-фантастического сериала «Доктор Кто» в новой серии 12 сезона наткнулись в тоннеле на табличку «Новосибирск».

Новая серия 12 сезона популярного сериала, который снимает ВВС, вышла в выходные. В ней Доктор и его спутники, спасаясь от пришельцев бегут в подземный тоннель на чужой планете. Внутри тоннеля герои видят табличку «Новосибирск».

Фото: © кадр из сериала

«Новосибирск. Это сибирская станция метро», — говорит Доктор. Герои понимают, что попали на Землю будущего.

«Доктор Кто» — британский научно-фантастический телесериал об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор. Он путешествует во времени и пространстве. Оригинальный сериал шёл с 1963 по 1989 год. Затем он был возобновлён в 2005 году, при этом нумерация сезонов началась заново.

Еще по теме
Отданный в приют старинный молитвенник в Иркутске выставили на аукцион
Регионы России разделились на встревоженные и невозмутимые
Грязные углы Красноярска пропылесосили
Житель Новокузнецка задумал переименовать город в Кондомск
смотреть все
Новосибирск #Город #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Кудрин рассказал о масштабах воровства из российского бюджета
•
Путин и Буш станцевали под «Барыню». ВИДЕО
•
Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году
•
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Подробности
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Как это работает
•
Как бесплатно получить лицензионную Windows 10
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Шанс на джекпот: какие лотереи бывают?
НОВОСТИ СИБИРИ
Житель Алтая застрелил знакомых и сжег их с автомобилем
Сибирь 14.01.2020 12:05
Новосибирск появился в новой серии «Доктора Кто»
Сибирь 14.01.2020 10:39
Якутский «шаман» вновь собрался в Москву изгонять демона
Сибирь 14.01.2020 10:14
Врач из Омска уволился после выхода на дежурство пьяным
Сибирь 14.01.2020 10:02
Самое популярное
США назвали Су-57 небоеспособным
17129
Курс доллара установил двухлетний рекорд
9677
Пользователям предложили бесплатный аналог Windows 7
6791
Появились кадры из нового «Аватара»
5661
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Кудрин рассказал о масштабах воровства из российского бюджета
•
Путин и Буш станцевали под «Барыню». ВИДЕО
•
Глава Минтруда спрогнозировал рост зарплат в 2020 году
•
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Подробности
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Игры с клиентами: как изменятся российские банки
•
Кроссоверы и электрокары: самые ожидаемые авто 2020 года
Мультимедиа
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Иран признал поражение украинского лайнера ракетой
78
Лукашенко возмутили «высокие цены» на нефть и газ из России
54
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
54
Россия бросит вызов морским державам
46
США перебросят элитный спецназ для борьбы с Россией
45
Топ комментариев

zotamok

Уже давно в Государственной Думе рассматривается Законопроект № 1148107-6, который вносит поправки в...

zotamok

Сколько стоит тариф с безлимитным интернетом и звонки внутри сети у этой четвёрки? Ладно, возьмём по...

zotamok

А что, это весьма выгодное дельце - одни, имея бешеные оклады и живущие за государственный счёт, принимают...

Удавиков

всё уже решено, просто показуху для обывателей покажут

zotamok

Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой") Прежде чем принимать такие законы,...