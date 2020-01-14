Якутский «шаман» вновь собрался в Москву изгонять демона

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя воином-шаманом, и задержанный силовиками во время похода в Москву для изгнания Владимира Путина, вновь собрался в поход в столицу России. Об этом он сообщил в видеообращении на YouTube.

«Поход у меня запланирован в марте, всем отрядом выйдем отсюда, независимо от судебных решений и решений властей. Я только подчиняюсь, как говорится, закону бога. Он сказал в марте, значит, в марте мы отсюда выйдем... Отряд будет идти мирным путем, чтобы демон был изгнан мирными методами», — сказал Габышев.

«Воин-шаман» стал известен в январе 2019 года, когда в Сети появились видео, в которых он рассказывает, что намерен идти в Москву, чтобы изгнать Путина из Кремля.

Во время первого похода его задержали силовики на границе Иркутской области и Бурятии, доставили в Якутию, где в отношении Габышева возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

«Шаману» также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В декабре Габышев вновь собрался в поход, но выйти за пределы Якутии ему не удалось, его снова задержали сотрудники полиции.