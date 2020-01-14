Новосибирец выиграл в лотерею более 8 млн рублей

Новосибирец купил билет за 40 рублей и выиграл в лотерею 8 миллионов рублей, он угадал верные числа, сообщает пресс-служба «Столото».

Житель Новосибирска выиграл по итогам тиража «Гослото «5 из 36» суперприз в размере 8, 2 миллиона рублей. Победитель купил билет за 40 рублей.

Тиражи «Гослото «5 из 36» проходят пять раз в день. По правилам, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом и втором полях билета.

Новоиспеченный миллионер угадал числа 9, 27, 12, 18, 16 в первом поле билета и 2 — во втором. По какому принципу счастливчик выбирал эти числа, станет известно, как только он обратится в лотерейный центр «Столото».