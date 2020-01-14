Мобильная Teamfight Tactics выйдет в марте

Разработчики автошахмат Teamfight Tactics Декс Андрус и Стивен Мортимер в ролике о создании игры анонсировали мобильную версию и новых чемпионов. Ожидать их стоит в марте 2020 года.

Работа над обновлением автобатлера уже идёт полным ходом, разработчики планируют отказаться от рандома и некоторых механик (например, похищение маны и блокировка ультимейтов), а также провести небольшую ротацию некоторых чемпионов и их особенностей. Также разработчики намекнули о том, что грядущее обновление будет посвящено космической тематики.

Автобатлер Teamfight Tactics по мотивам League of Legends от Riot Games вышел 29 июня, игра обросла внушительным количеством поклонников – ежемесячно в неё играют более 33 млн человек.



