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Мобильная Teamfight Tactics выйдет в марте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ leagueoflegends.com
Разработчики автошахмат Teamfight Tactics Декс Андрус и Стивен Мортимер в ролике о создании игры анонсировали мобильную версию и новых чемпионов. Ожидать их стоит в марте 2020 года.

Работа над обновлением автобатлера уже идёт полным ходом, разработчики планируют отказаться от рандома и некоторых механик (например, похищение маны и блокировка ультимейтов), а также провести небольшую ротацию некоторых чемпионов и их особенностей. Также разработчики намекнули о том, что грядущее обновление будет посвящено космической тематики.

Автобатлер Teamfight Tactics по мотивам League of Legends от Riot Games вышел 29 июня, игра обросла внушительным количеством поклонников – ежемесячно в неё играют более 33 млн человек.


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