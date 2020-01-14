Новосибирскими нанотрубками укрепили трассу «М-4 Дон»

Экспериментальный участок дороги с графеновыми нанотрубками новосибирского производства уложили на федеральной трассе «М-4 Дон», сообщает пресс-служба компании OCSiAl.

Российская компания «ЭКО Груп» провела испытания дорожного битума, модифицированного графеновыми нанотрубками TUBALL производства компании OCSiAl. Министерство транспорта РФ признало разработку перспективной, в результате чего была произведена укладка экспериментального участка дорожного полотна с нанотрубками на федеральной трассе «М-4 Дон».

«Графеновые нанотрубки формируют в асфальтобетоне армирующую сеть, которая улучшает комплекс физико-механических свойств: колеестойкость, температуру размягчения по КИШ, предел прочности при сжатии и усталостную долговечность. Это существенно повышает эксплуатационные характеристики асфальтобетона, особенно важные в южных широтах на трассах, подверженных высокой транспортной нагрузке при высоких температурах», — сказал вице-президент OCSiAl по продажам в России и СНГ Александр Зимняков.

Нанотрубки вводятся в битум с помощью присадок, а затем модифицированный битум добавляется в асфальтобетон. В результате асфальтобетоны, содержащие в составе битум с нанотрубками TUBALL, демонстрируют повышенную устойчивость к образованию колеи – на 67%, а устойчивость к усталостному трещинообразованию возрастает на 67,5%.

«Экспертный совет при Министерстве транспорта РФ, при участии экспертов из различных министерств и ведомств, признал разработку ООО «ЭКО Груп» по модификации асфальтобетона инновационной, одобрил ее применение в дорожном строительстве и рекомендовал рассмотреть вопрос ее применения в дорожном строительстве», — рассказал гендиректор «ЭКО Груп» Александр Грейз.