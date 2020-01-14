Как бесплатно получить лицензионную Windows 10

Расширенная поддержка Windows 7 завершилась 14 января 2020 года, популярная операционная система теперь официально «мертва», поэтому Microsoft настоятельно предлагает пользователям перейти на Windows 10. Легальная «десятка» обойдется примерно в 10 тысяч рублей, однако есть способ заполучить цифровую лицензию на операционную систему совершенно бесплатно.

Согласно официальной статистике, на начало 2020 года в мире насчитывалось порядка 400 миллионов пользователей Windows 7. После 14 января все эти системы перестанут получать обновления стабильности и безопасности.

Обновление за ключ

После появления «десятки» владельцы лицензионных Windows 7 или 8 могли в течение года получить новинку абсолютно бесплатно. После этого программа была официально закрыта. Однако на практике можно перейти на Windows 10 совершенно бесплатно даже сейчас — в 2020 году.

Для этого есть единственное условие — нужно обладать лицензионной «семеркой» или «восьмеркой». Последовательность действий весьма простая. Для начала находим на сайте Microsoft раздел «скачать Windows 10» и скачиваем утилиту Media Creation Tool. После этого запускаем программу.

Для бесплатного обновления с помощью Media Creation Tool необходимо выбрать опцию «Обновить этот компьютер сейчас», а не «Создать установочный носитель». Далее начнется автоматическая процедура обновления, после которой пользователь получит лицензионную «десятку».

Фото: © Sibnet.ru

В процессе обновления у пользователя попросят ключ продукта. Можно ввести его, если коробка от старой операционной системы под рукой, однако лучше пропустить ввод и сразу после установки подключиться к интернету — лицензия должна подхватиться автоматически. Проверить ее наличие можно в настройках: «Пуск > Настройки > Обновления и безопасность > Активация».

Важно помнить, что при чистой установке такой способ не сработает. Кроме этого, не каждая операционная система может быть обновлена до Windows 10. Некоторые пользователи уверяют, что им удавалось обновиться до лицензии даже с пиратских операционных систем, однако способ гарантировано сработает только в том случае, если у вас лицензионная Windows 7 или 8.

Особая «десятка»

Что делать, если предыдущий способ по каким-то причинам не сработал? Есть еще один вариант бесплатного обновления — для этого нужно прикинуться инвалидом. Дело в том, что Microsoft фактически сделали программу получения бесплатной «десятки» для этой категории пользователей бессрочной, хотя официально об этом не объявляли.



Никаких подтверждений статуса человека с ограниченными возможностями компания не требует. Однако прямой ссылки на данную программу с января 2018 на сайте Microsoft больше нет. Чтобы добраться до файла Windows10Upgrade, нужно воспользоваться сервисом «Архив интернета», который позволяет «путешествовать» в прошлое сайтов.

Итак, нужно предложить сервису ссылку www.microsoft.com/accessibility/windows10upgrade, после чего искать старые «снимки» сайта. Рано или поздно пользователю покажут кнопку Upgrade Now. Нажимаем на нее, начнется загрузка. Опробовавшие такие способ отмечают, что программа работает без проблем, позволяя бесплатно получить «десятку».

Фото: © Sibnet.ru





Для запуска обновления требуется, чтобы на компьютере была установлена лицензионная версия одной из предыдущих операционных систем. Загружаемая ОС — самая обычная Windows 10 Home, специальные возможности для инвалидов включаются пользователем вручную при необходимости.

Описанные методы напрямую не нарушают никаких законов или лицензионных соглашений, поэтому в результате манипуляций пользователь получает честную лицензию. Все необходимые программы загружаются с официального сайта Microsoft, на котором указано, что они являются бесплатными, а также свободно распространяемыми.